Энергетики полностью завершили подготовку к зиме. Были проведены все ремонтные работы и опрессовки. Сейчас специалисты «Курганской генерирующей компании» приступили к восстановлению нарушенного благоустройства: закрытию раскопок и восстановлению асфальта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КГК. Если погода не помешает, то все работы по благоустройству обещают завершить к началу осени.
Сейчас в столице области 177 раскопок, принадлежащих КГК (из них 86 требуют восстановим асфальтового покрытия). Однако из-за раскопок нет масштабного перекрытия дорог. «На сегодняшний день раскопки ПАО „КГК“ на центральных улицах отсутствуют, работы ведутся на внутридомовых территориях», — уточнили в компании.
Энергетики напомнили, что отопительный период обычно начинается во 2 половине сентября. «Мы призываем всех ответственных лиц максимально активизировать работу по завершению подготовки домов, объектов соцкультбыта, учреждения здравоохранения и образовательных учреждений», — отметили в компании.
Добавим, над устранением раскопок сейчас работают и в «Водном союзе». Сегодня у компании их 23. На 9 ведутся работы по благоустройству, 7 раскопок в процессе сдачи в административно-техническую инспекцию. Еще на 7 пока ведутся аварийные работы. «Просроченных раскопок нет», — уточнили в «Водном союзе».
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