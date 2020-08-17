17 августа 2020

Семьям начали перечислять новую выплату на детей

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Родителям добавят денег на дошколят Фото: Анна Майорова © URA.RU
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На этой неделе особо нуждающиеся семьи получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Для Минтруда на эти цели правительство выделило 18,4 млрд рублей.

В ведомстве подчеркнули, что в период пандемии не все регионы России смогли обеспечить своевременное начисление зарплат, пишет PRIMPRESS. Финансирование пособия будет осуществлятся из резервного фонда.

Выплаты рассчитывается в соответствии с региональным прожиточным минимумом — выплачивать будут половину суммы от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем по стране пособие составит 7 600 рублей, на него претендуют более 700 тысяч семей. Начислять средства на карту начали с понедельника, 17 августа, уточняет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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