Семьям начали перечислять новую выплату на детей

На этой неделе особо нуждающиеся семьи получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Для Минтруда на эти цели правительство выделило 18,4 млрд рублей.
В ведомстве подчеркнули, что в период пандемии не все регионы России смогли обеспечить своевременное начисление зарплат, пишет PRIMPRESS. Финансирование пособия будет осуществлятся из резервного фонда.
Выплаты рассчитывается в соответствии с региональным прожиточным минимумом — выплачивать будут половину суммы от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем по стране пособие составит 7 600 рублей, на него претендуют более 700 тысяч семей. Начислять средства на карту начали с понедельника, 17 августа, уточняет Nation News.
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