18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 19 августа. Регион первым в России получит вакцину от COVID, завершено следствие по делу экс-мэра Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, бурматов владимир, тефтелев евгений
Прокуратура вынесет обвинительное заключение экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву (на фото слева) до 28 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Область первой получит вакцину от коронавируса — День города пройдет в удаленном формате — экс-мэра Челябинска осудят до конца года — в Челябинске напали на известного журналиста — за наркотики осужден борец за трезвость. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

День города в Челябинске отпразднуют в онлайн-режиме

Челябинская область первой в России получит вакцину от COVID

Завершено расследование дела бывшего мэра Челябинска

На известного журналиста было совершено нападение

В Челябинске осудили основателя движения «Трезвые дворы»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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