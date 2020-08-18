Прокуратура вынесет обвинительное заключение экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву (на фото слева) до 28 августа
Область первой получит вакцину от коронавируса — День города пройдет в удаленном формате — экс-мэра Челябинска осудят до конца года — в Челябинске напали на известного журналиста — за наркотики осужден борец за трезвость. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
День города в Челябинске отпразднуют в онлайн-режиме
- На заседании оргкомитета решили, что большая часть торжеств в честь Дня города Челябинска пройдет в онлайн-режиме из-за запрета на проведение массовых мероприятий.
Челябинская область первой в России получит вакцину от COVID
- Минздрав РФ одобрил заявку Челябинской области на 12 585 доз вакцины от коронавируса. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
Завершено расследование дела бывшего мэра Челябинска
- Прокуратура области получила материалы уголовного дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки. Теперь силовикам предстоит утвердить обвинительное заключение.
- По мнению прокуратуры, обвинительное заключение будет утверждено до 28 августа. В течение 14 дней после этого материалы поступят в суд.
На известного журналиста было совершено нападение
- В Челябинске напали на местного журналиста Александра Лебедева, который ведет передачу на телеканале ОТВ. Он написал заявление в отдел полиции Центрального района.
В Челябинске осудили основателя движения «Трезвые дворы»
- Челябинского активиста Антона Худякова приговорили к 11 годам строгого режима за покушение на торговлю наркотиками. Ранее Худяков покинул созданное им общество «Трезвые дворы» и основал новые организации — «Мы за спорт» и «Правильная инициатива».
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «