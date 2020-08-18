Пермь уходит от негативного сценария по коронавирусу

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский край отдаляется от негативного сценария распространения коронавируса в регионе. Федеральный оперативный штаб сообщает, что в регионе снижается ежесуточный прирост новых случаев заболевания COVID-19.

«Пермский край — 61 [новый случай заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала августа это самый низкий прирост числа заболевших COVID-19 в регионе.

По прогнозу, который делало URA.RU, Пермский край стал отдаляться от негативного сценария распространения коронавируса и приближается к стабильному. Коэффициент заражения (Rt) снизился до 0,92 (18 августа — 0,96, 17 августа — 00,99, 16 августа — 1,03). При этом для соответствия текущему (второму) этапу снятия ограничений необходимо, чтобы коэффициент Rt был ниже 0,8.

Всего в крае выявлено 6172 случая заражения коронавирусом, в результате болезни скончались 314 человек (+3 за сутки), в том числе 192 непосредственно от COVID-19 (+2 за сутки). Общее число вылечившихся достигло 5038.