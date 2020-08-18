18 августа 2020
17 августа 2020

Пермь уходит от негативного сценария по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, пешеходы, улица ленина в перми
В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский край отдаляется от негативного сценария распространения коронавируса в регионе. Федеральный оперативный штаб сообщает, что в регионе снижается ежесуточный прирост новых случаев заболевания COVID-19.

«Пермский край — 61 [новый случай заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала августа это самый низкий прирост числа заболевших COVID-19 в регионе.

По прогнозу, который делало URA.RU, Пермский край стал отдаляться от негативного сценария распространения коронавируса и приближается к стабильному. Коэффициент заражения (Rt) снизился до 0,92 (18 августа — 0,96, 17 августа — 00,99, 16 августа — 1,03). При этом для соответствия текущему (второму) этапу снятия ограничений необходимо, чтобы коэффициент Rt был ниже 0,8.

Всего в крае выявлено 6172 случая заражения коронавирусом, в результате болезни скончались 314 человек (+3 за сутки), в том числе 192 непосредственно от COVID-19 (+2 за сутки). Общее число вылечившихся достигло 5038.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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