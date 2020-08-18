Туристы променяли свердловские санатории на Крым

Свердловчане предпочли Крым местным санаториям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Свердловчане игнорируют местные санатории нынешним летом. Об этом URA.RU сообщили в бюро путешествий «Тур-Урал», которое специализируется на внутреннем туризме.

«Люди едут не так активно, как в прошлом году. Если честно, даже меньше, чем в феврале этого года, до коронавируса», — рассказала представитель бюро по имени Ирина. По ее словам, туристы в основном стремятся на курорты Краснодарского края и Крыма. Пока на Урале стояла жара, спросом пользовались природные маршруты выходного дня: парк Оленьи ручьи, челябинские озера Тургояк и Увильды. «Две группы съездили в Татарстан, в Казань — там карантин закончился раньше», — пояснила сотрудница компании. Она добавила, что многие свердловские санатории открылись лишь недавно, а большинство уральских туристов привыкли планировать отдых заранее.

В турфирме «Дом в лесу» URA.RU рассказали, что такие популярные курорты, как «Обуховский», «Руш» и «Леневка», до сих пор не работают — в них располагались коронавирусные обсерваторы. Остальные санатории постепенно заполняются. Наиболее популярными из них являются «Самоцвет» и «Нижние Серги», которые открылись в конце июля, сразу после снятия ограничений на курортную деятельность. Оценить масштаб убытков от коронавируса представители отрасли пока не готовы.