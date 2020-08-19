Жителей Нижнего Тагила готовят к эвакуации из-за паводка

Владислав Пинаев потребовал предпринять все необходимые меры, чтобы минимизировать негативные последствия обильных осадков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) ввела в городе режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления территории после сильных дождей. На случай эвакуации жителей чиновники уже готовят технику. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сильные дожди в Нижнем Тагиле продолжаются с 16 августа. Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин во время заседания противопаводковой подкомиссии отметил, что угроза подтопления существует на территории коллективных садов «Шахтер», «Энергетик», «Металлист», «Пищевик», в поселке Евстюниха, а также в районе гаражных кооперативов в пойме реки Тагил.

«Последние сутки показали, что земля уже максимально напиталась водой, поэтому та не задерживается и отовсюду: и с лесов, и с гор сразу стекает в реки и водоемы, расположенные на территории и вокруг муниципального образования. Мы перешли на максимально возможный сброс воды и готовимся к различным сценариям развития ситуации», — отметил Мишин.

По итогам заседания главному энергетику ЕВРАЗ НТМК также поручили ограничить сброс воды с Леневского водохранилища. Директору Водоканал-НТ необходимо закрыть паводковую шандору на Черноисточинском гидротехническом сооружении при достижении подпорного уровня. Владислав Пинаев потребовал предпринять все необходимые меры, чтобы минимизировать негативные последствия, вызванные обильными осадками.