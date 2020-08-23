Челябинский губернатор проведет неделю в командировках

Алексей Текслер продолжит инспектировать территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер эту неделю проведет в поездках по региону. Все они связаны с югом области, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«В планах губернатора на этой неделе посещение Локомотивного городского округа, Карталинского и Брединского районов, — сообщил URA.RU источник в правительстве.- Программа и даты уточняются». О серии инспекционных поездок по территориям региона Текслер объявил в начале августа.

Губернатор уже побывал в городах и районах севера области, а также в территориях горнозаводской зоны. Текслер проверяет, как главы выполнили поручения, которые он дал во время предыдущих визитов и вручает им список новых задач.

26 августа Текслер посетит Магнитогорск. Там состоится открытие нового завода газомоторного топлива. В этом мероприятии примут участие вице-премьер РФ Юрий Борисов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.