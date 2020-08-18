К челябинскому губернатору приедет миллиардер из списка Forbes

Леонид Михельсон (слева) и Алексей Текслер (справа) встречались в Челябинске меньше года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область 26 августа приедет председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, занявший в 2019 году первое место в списке богатейших бизнесменов России от Forbes. Вместе с вице-премьером правительства РФ Юрием Борисовым и губернатором Алексеем Текслером они откроют завод газомоторного топлива в Магнитогорсе, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«В церемонии запуска примут участие зампред правительства России, председатель правления ПАО „НОВАТЭК“ Леонид Михельсон, губернатор Алексей Текслер и другие гости. Предприятие на 95% оснащено оборудованием российского производства», — рассказали в пресс-службе правительства. СПГ-завод мощностью 40 тыс. тонн в год предназначен для подготовки и сжижения природного газа для обеспечения экологически чистым топливом пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и соседних регионах.

Михельсон побывал в Челябинской области в сентябре 2019 года. Вместе с губернатором он открыл в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс. Тогда же был подписано оглашение о взаимодействии в сфере газификации.