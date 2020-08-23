Ковидные базы на Южном Урале закрывают одну за другой Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 августа, — 257-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 167-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 885 случаев заражения, выздоровели 10 655 и скончались 339 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 961 493 (+4 744) случая заражения. Вылечились 773 095 (+2 456) пациентов — более 80% от заболевших. Умерли 16 448 (+65) человек — 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области, по данным на 24 августа, зафиксировано 70 случаев заражения коронавирусом за сутки (в субботу показатель подскочил до 75, в воскресенье снизился до 71). По данным Роспотребнадзора на 23 августа, по суточному приросту заболевших Челябинская область находится на 22-м месте в стране. Выздоровели за сутки 38 пациентов, с начала пандемии переболели уже более 10 тысяч южноуральцев — 10 655 человек.

«С начала пандемии произошло 13 885 заражений, сейчас лечение проходят 2 849 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки трое мужчин в возрасте 69, 73 и 86 лет. Также скончалась 79-летняя женщина. Для всех коронавирус осложнил течение тяжелых болезней.

Вице-президент «Трактора» назвал COVID детской болезнью

Челябинский бизнесмен, вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф назвал коронавирус детской болезнью. COVID-2019 у игроков команды протекает не опаснее ветрянки, заявил он, комментируя вспышку инфекции в хоккейном клубе, передает корреспондент URA.RU. «У всех заразившихся хоккеистов болезнь протекает в легкой форме. Это как ветрянка у детей. Ей легко заразиться, но она не опасна. Так что в команде все в порядке, готовимся к сезону в нормальном режиме», — сказал Видгоф. По данным URA.RU, у шести игроков клуба диагностирован коронавирус. Организаторы отменили традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области» из-за вспышки инфекции в нескольких командах-участницах.

В городе-спутнике Челябинска закрывают ковидный госпиталь

Стационар горбольницы №1 в Потанино (город Копейск) после 21 сентября вновь начнет принимать обычных больных. После выписки последнего пациента с коронавирусом помещения стационара и поликлиники будут продезинфицированы специалистами Роспотребнадзора, затем будут взяты пробы. Если все будет благополучно, стационар начнет принимать больных в штатном режиме.

Работающим пенсионерам-челябинцам продлили больничный

Губернатор Челябинской области продлил действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет с 24 августа по 6 сентября 2020 года. Теперь работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные до 6 сентября, сообщили в Фонде соцстрахования. Платить по таким листкам нетрудоспособности будут из средств Фонда. Таким образом, для некоторых южноуральцев «коронавирусный» больничный растянется практически на пять месяцев.

День города в Копейске пройдет в обычном режиме

В самом же Копейске отменили решение о проведении Дня города в онлайн-формате. После того, как губернатор Алексей Текслер сообщил о переходе ко второму этапу снятия карантина и разрешил проведение массовых мероприятий, придется пересмотреть уже опубликованную афишу праздника. Властям осталась неделя, чтобы перезапустить программу мероприятий.

В Челябинск возвращаются студенты-иностранцы

Иностранные студенты, которые вернутся в этом учебном году в Челябинск, должны будут пройти двухнедельный карантин. Например, в ЮУрГУ, где учатся 2 тысячи молодых людей из 56 стран, уже организовали обсерватор на 128 мест, сообщили в пресс-службе университета. На 10-12-й день у них возьмут анализы, после чего они приступят к учебе в очном режиме и займут свои места в общежитиях. На всякий случая с конца сентября в вузе готовы открыть второй обсерватор — уже на 288 мест. Впрочем, часть студентов в начале пандемии предпочли не покидать Челябинск.

Что ждет южноуральцев на втором этапе отмены карантина

В этом году для желающих на избирательных участках 13 сентября пройдет бесплатная вакцинация от гриппа . Об этом рассказала руководитель Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева. На этой неделе в область начнет поступать вакцина «Совигрипп» для взрослых. Она имеет полностью обновленный состав, потому что к штаммам вируса, которые придут этой осенью, иммунитета у южноуральцев нет. Первая партия вакцины для детей уже пришла, сейчас готовится ее отгрузка в поликлиники. Взрослые могут получить бесплатную прививку от гриппа и на соответствующих акциях в ТРК.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.