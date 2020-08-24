Екатеринбургским первоклассникам дадут дополнительные каникулы

Департамент образования Екатеринбурга назвал даты школьных каникул в предстоящем учебном году. Рекомендации школам предусматривают дополнительную неделю отдыха для первоклассников в феврале 2021 года.
«Департамент образования рекомендует определить сроки каникул следующим образом: осенние каникулы с 26 по 31 октября 2020; зимние каникулы с 30 декабря 2020 по 09 января 2021; весенние каникулы с 22 по 31 марта 2021», — гласят рекомендации департамента. В соответствии с пунктом 10.10 Санитарных правил и норм (СанПиН) первоклассникам предоставят дополнительный отдых в середине третьей четверти — с 8 по 13 февраля 2021 года.
При этом в департаменте подчеркнули, что сроки обучения сдвинуты не будут, и переводить школьников на дистанционное обучение в Екатеринбурге не планируют. При этом руководители муниципальных школ Екатеринбурга вправе самостоятельно разработать календарный учебный график своей организации. А вот от традиционных общешкольных линеек учреждениям образования рекомендовано отказаться из-за пандемии коронавируса.
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