24 августа 2020

Екатеринбургским первоклассникам дадут дополнительные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, первое сентября в гимназии №210 «Корифей». Екатеринбург, линейка, первоклашки, школа, школьники, цветы, первоклассники, первое сентября, день знаний, ученики, букет, 1 сентября
Учебный год начнется по графику, но традиционных линеек 1 сентября не будет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Департамент образования Екатеринбурга назвал даты школьных каникул в предстоящем учебном году. Рекомендации школам предусматривают дополнительную неделю отдыха для первоклассников в феврале 2021 года.

«Департамент образования рекомендует определить сроки каникул следующим образом: осенние каникулы с 26 по 31 октября 2020; зимние каникулы с 30 декабря 2020 по 09 января 2021; весенние каникулы с 22 по 31 марта 2021», — гласят рекомендации департамента. В соответствии с пунктом 10.10 Санитарных правил и норм (СанПиН) первоклассникам предоставят дополнительный отдых в середине третьей четверти — с 8 по 13 февраля 2021 года.

При этом в департаменте подчеркнули, что сроки обучения сдвинуты не будут, и переводить школьников на дистанционное обучение в Екатеринбурге не планируют. При этом руководители муниципальных школ Екатеринбурга вправе самостоятельно разработать календарный учебный график своей организации. А вот от традиционных общешкольных линеек учреждениям образования рекомендовано отказаться из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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