Сегодня, 25 августа, — 258-й день с момента выявления коронавируса и 168-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 966 189 (+4 696) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7523 (+55) человек, выздоровело 5274 (+42) пациента, зафиксировано 327 летальных исхода (202 — непосредственно от COVID-19).
В Пермском крае ситуация с коронавирусом улучшилась и ухудшилась одновременно. В регионе зафиксирован самый низкий ежесуточный прирост нового числа заболевших COVID-19, начиная с 7 июля. При этом в регионе вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) до 0,94 (24 августа — 0,93). Это означает, что в регионе продолжает снижаться темп распространения инфекции, но не так, как это было накануне.
Коронавирусная инфекция выявлена в 11 территориях региона.
Мэрию обвинили во лжи и прикрытии коронавирусом. Городская администрация заявила, что бюджет Перми потерял значительную часть дохода за счет транспортной отрасли из-за пандемии коронавируса. При этом руководитель временной транспортной комиссии гордумы Перми Александр Филиппов заявил, что это ложь и подмена понятий.
Лабораторию «Инвиторо» заподозрили в нарушении закона.
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