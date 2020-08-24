В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 августа, — 258-й день с момента выявления коронавируса и 168-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 966 189 (+4 696) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7523 (+55) человек, выздоровело 5274 (+42) пациента, зафиксировано 327 летальных исхода (202 — непосредственно от COVID-19).

В Пермском крае ситуация с коронавирусом улучшилась и ухудшилась одновременно. В регионе зафиксирован самый низкий ежесуточный прирост нового числа заболевших COVID-19, начиная с 7 июля. При этом в регионе вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) до 0,94 (24 августа — 0,93). Это означает, что в регионе продолжает снижаться темп распространения инфекции, но не так, как это было накануне.

Коронавирусная инфекция выявлена в 11 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в Перми (36 случаев) . Еще пять человек заразились в Березниках, по три случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Лысьве и Губахе, два случая выявлено в Горнозаводске. В Добрянке, Краснокамске, Октябрьском, Соликамске и Кунгурском районе выявлено по одному случаю заражения коронавирусом.

Мэрию обвинили во лжи и прикрытии коронавирусом. Городская администрация заявила, что бюджет Перми потерял значительную часть дохода за счет транспортной отрасли из-за пандемии коронавируса. При этом руководитель временной транспортной комиссии гордумы Перми Александр Филиппов заявил, что это ложь и подмена понятий.

Лабораторию «Инвиторо» заподозрили в нарушении закона. УФАС России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении частной лаборатории . Сообщается, что на телеканале «Рифей-Пермь» была размещена реклама «Инвитро», где лаборатория называлась крупнейшей частной медицинской организацией России. При этом не было ссылки на основание для такого заявления. Теперь лаборатории грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Большая часть иностранных студентов не смогут попасть на пары 1 сентября. Сейчас в Перми смогут начать учиться только студенты из Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии и Абхазии . Студенты из иных стран не смогут приехать в Россию из-за действующих ограничений, но при этом для них не будет организован образовательный процесс в дистанционном формате.