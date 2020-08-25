Алексею Текслеру предстоит выбрать из четырех кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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До конца недели будет принято решение о том, кто именно возглавит Главное управление молодежной политики Челябинской области, новой структуры в правительстве региона. Как сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, по итогам кадрового конкурса определилась четверка лидеров. С каждым из них губернатор Алексей Текслер встретится лично.

«Лучшими по итогам конкурса стали председатель регионального отделения „Российского союза молодежи“ Светлана Калимуллина, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования в УрФО Геннадий Буданов, руководитель комитета по делам закупок управления делами правительства области Евгений Яковлев и консультант департамента молодежной политики Министерства высшего образования и науки РФ Лидия Янина, — сообщила URA.RU Гехт. — Все кандидатуры достойные. На конкурс было подано 25 заявлений, к участию в конкурсе допустили 16 человек».

Принять участие в конкурсе предлагали руководителю областного штаба стройотрядов Юрию Болдыреву, но он отказался переходить на госслужбу. ГУМП был ликвидирован в 2016 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском, полномочия управления передали министерству образования региона.