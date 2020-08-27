27 августа 2020
26 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 28 августа. Дело Тефтелева передано в прокуратуру, в Челябинске выберут глав администраций районов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Евгению Тефтелеву в Центральном суде. Челябинск, решетка, клетка, тефтелев евгений
Уголовное дело в отношении Евгения Тефтелева передано в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В трех районах выберут глав администраций — крупные бизнесмены делят активы — дело экс-мэра передали в прокуратуру — за мошенничество задержан известный адвокат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Челябинские депутаты выберут глав администраций

Крупные бизнесмены начали делить активы

  • Челябинские бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов приступили к юридическому оформлению раздела общих активов. По итогам сделки Антипов остался должен Аристову за доли в общем предприятии.

Известный адвокат задержан за мошенничество

Дело бывшего мэра Тефтелева передано в прокуратуру

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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