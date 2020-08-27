Уголовное дело в отношении Евгения Тефтелева передано в прокуратуру
В трех районах выберут глав администраций — крупные бизнесмены делят активы — дело экс-мэра передали в прокуратуру — за мошенничество задержан известный адвокат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:
Челябинские депутаты выберут глав администраций
- Депутаты трех из семи районов Челябинска 27 августа проведут заседания, где выберут глав администраций. Сейчас на эти должности претендуют Виктор Ереклинцев (Центральный район), Александр Орел (Ленинский район) и Сергей Колесник (Калининский район).
Крупные бизнесмены начали делить активы
- Челябинские бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов приступили к юридическому оформлению раздела общих активов. По итогам сделки Антипов остался должен Аристову за доли в общем предприятии.
Известный адвокат задержан за мошенничество
- Полиция Челябинска 27 августа задержала по подозрению в мошенничестве известного юриста Владимира Казанцева. По данным силовиков, он взял 500 тысяч рублей у бизнесмена Максима Шейна якобы на взятки судьям, но вопрос не решил и оставил все деньги себе.
Дело бывшего мэра Тефтелева передано в прокуратуру
- Следствие по делу о взятках экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева завершено и передано в прокуратуру для обвинительного заключения. В ближайшее время материалы направят для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.
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