Знаменитый оптовый рынок в Екатеринбурге скоро исчезнет с лица земли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На месте «Кировского оптового рынка» («КОР») в Екатеринбурге появится большой торговый центр и несколько жилых комплексов. Об этом URA.RU сообщил член правления региональной организации «Союз архитекторов России» Михаил Вяткин.

«Насколько я помню по Генплану, у нас там запланирован большой торговый центр и жилая застройка», — сказал Михаил Вяткин. Информацию о том, что «КОР» будет снесен в ближайшем будущем, накануне озвучил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В СМИ появились предположения о том, кто будет осваивать освободившуюся территорию.

«По сложившейся практике, власти обычно распределяют большие территории между несколькими застройщиками. Отдать землю одному застройщику значит обречь ее на очень долгий процесс освоения», — прокомментировал URA.RU пиар-директор «Малышева 73» Илья Клюжин. По его словам, компания хотела бы поучаствовать в освоении территории и готова предложить интересные проекты.

Помимо «Малышева 73», по соседству с «КОРом» свои строительные проекты также реализуют девелоперы «ЛСР-Урал» и ТЭН. Глава «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий заявил URA.RU, что ничего не знает о будущем территории «КОРа». Аналогичный ответ агентству дали и в компании ТЭН.