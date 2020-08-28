«Уральские пельмени» отсудили у экс-директора еще почти миллион

Продюсера обязали выплатить 870 тысяч рублей «Уральским пельменям» Фото: личная страница Сергея Нетиевского, vk.com

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени», продюсер Сергей Нетиевский проиграл очередное дело бывшим коллегам и должен выплатить коллективу 870 тысяч рублей. Соответствующее решение 27 августа принял кассационный суд Москвы.

«Это уже был второй суд, некий бонус за просмотры этого концерта на телевидении», — пояснил «Комсомольской правде» директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов предмет судебного спора. По его словам, шансов выиграть его у Нетиевского не было. До этого «Пельмени» уже обвиняли экс-директора в присвоении денег за их самый первый концерт «16 лет вместе», который вышел на канале СТС в 2009 году, напоминают «Дни.ру».

Также Орлов указал на странное поведение экс-участника во время рассмотрения дела. По его словам, он пытался оттянуть негативные последствия банкротства его компаний «Фест Хенд Медиа» и «Идеи Фикс Медиа», поэтому все бумаги приносил в последний момент. «В одном процессе он заявил, что у него документы похищены, в другом он их находит», — сказал Орлов.

Сам Нетиевский заявил, что его «Фест Хенд Медиа» проиграла суд на 700 тысяч рублей именно из-за действий Орлова, который в 2012 году был ее директором. По мнению продюсера, именно Орлов как гендиректор должен нести ответственность за совершенные компанией сделки.

Продюсер считает, что главные суды начнутся в сентябре. Тогда будут рассматривать два иска Нетиевского к «пельменям»: на 56 млн и на 9 млн рублей. Конфликт длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в незаконной трансляции передач и сговоре.