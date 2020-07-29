Нетиевский: «Уральские пельмени» вывели десятки миллионов из шоу

Бывший директор обвинил участников шоу в подделке документов Фото: Василий Гришин © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что актеры и сотрудники вывели из компании «Идея Фикс медиа», которая занималась организацией шоу, активы на десятки миллионов рублей. Об этом он заявил, комментируя решение апелляционного суда Москвы, который отказал в жалобе Нетиевскому.

«Рапорты [бывшего зама директора Евгения] Орлова в СМИ об успехах в судах слишком преувеличены. Данный суд — лишь один из многочисленных судов по результатам „деятельности“ моего бывшего сотрудника. Они с „Пельменями“ вывели из компании „Идея Фикс медиа“ активы на десятки миллионов рублей и теперь вынуждены инстинктивно защищать их присвоение любыми средствами. Компания „Идея фикс медиа“ лишилась большой части ресурсов и будет законно требовать от „Пельменей“ их возврата, пока есть возможность, во всех инстанциях», — передала слова Нетиевского его директор Ольга Куликова.

Он добавил, что в суд были представлены копии «сомнительных» документов, якобы подписанных ведущими актерами шоу — Дмитрием Брекоткиным, Вячеславом Мясниковым, Дмитрием Соколовым «задним числом». «Увы, пока „Пельменям“ удается уйти от ответственности, но и я, и они прекрасно знаем, что они с Орловым натворили! Юристы компании идут по пятам, а „Пельмени“ с Орловым вынуждены совершать новые сомнительные действия, их представители откровенно лгут в судах, но рано или поздно их история, которую они транслируют в СМИ и в судах развалится, как карточный домик», — заверил Нетиевский.

Ранее URA.RU сообщало, что Десятый апелляционный суд Москвы отказал в жалобе Сергею Нетиевскому, который пытался повторно оспорить лицензионные контракты, принадлежащие команде шоу. Конфликт начался с 2015 года, стороны обвиняют друг друга в незаконной трансляции передач и сговоре. По одной из версий, конфликт с бывшим директором стал причиной раскола творческого коллектива и ухода из него Юлии Михалковой.