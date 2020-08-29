Во время митинга против коронавирусных мер в столице Германии тысячи немцев начали скандировать «Путин!» Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
«Я спрашивал, почему они с российскими флагами? Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа», — рассказал корреспондент с места событий.
Отмечается, что это одна из самых массовых за последние годы акций. Немцы выступают против ограничительных мер, которые власти применяют во время пандемии COVID-19. По оценкам полиции, на центральной улице Берлина собралось более 18 тысяч человек. Безопасность обеспечивают порядка 3 тысяч правоохранителей при поддержке спецтехники.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.