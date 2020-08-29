Тысячи немцев во время митинга в Берлине скандировали «Путин». ВИДЕО

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Немцы считают, что Путин может надавить на Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во время митинга против коронавирусных мер в столице Германии тысячи немцев начали скандировать «Путин!» Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Я спрашивал, почему они с российскими флагами? Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа», — рассказал корреспондент с места событий.

Отмечается, что это одна из самых массовых за последние годы акций. Немцы выступают против ограничительных мер, которые власти применяют во время пандемии COVID-19. По оценкам полиции, на центральной улице Берлина собралось более 18 тысяч человек. Безопасность обеспечивают порядка 3 тысяч правоохранителей при поддержке спецтехники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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