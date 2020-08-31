31 августа 2020
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Самое актуальное в Челябинской области на 1 сентября. Силовики проверили школы, мэрия Челябинска требует 40 млн с депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург, усталость, головная боль, гартунг валерий
Мэрия Челябинска требует деньги с депутата Госдумы Валерия Гартунга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская мэрия требует деньги с депутата Госдумы — суд отклонил иск с кандидату в депутаты — силовики проверили школы — бывший министр скончалась от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти Челябинска требуют деньги с депутата Госдумы

Суд отклонил иск коммуниста к справедливороссу

  • Челябинский облсуд отказался снимать с выборов в законодательное собрание кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ларина. С иском обращался его оппонент из КПРФ Виктор Фрицлер.

Полиция проверила школы Челябинска

От коронавируса умерла экс-министр

  • В Челябинске скончалась бывший министр социальных отношений области Надежда Гартман. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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