Мэрия Челябинска требует деньги с депутата Госдумы Валерия Гартунга
Челябинская мэрия требует деньги с депутата Госдумы — суд отклонил иск с кандидату в депутаты — силовики проверили школы — бывший министр скончалась от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:
Власти Челябинска требуют деньги с депутата Госдумы
- Мэрия Челябинска пытается взыскать свыше 40 млн рублей с двух организаций, которыми владеет семья депутата Госдумы Валерия Гартунга.
Суд отклонил иск коммуниста к справедливороссу
- Челябинский облсуд отказался снимать с выборов в законодательное собрание кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ларина. С иском обращался его оппонент из КПРФ Виктор Фрицлер.
Полиция проверила школы Челябинска
- В Челябинске ОМОН и полицейские со служебными собаками проверили школы города на предмет безопасности.
От коронавируса умерла экс-министр
- В Челябинске скончалась бывший министр социальных отношений области Надежда Гартман. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
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