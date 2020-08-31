31 августа 2020
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Самое актуальное в ЯНАО на 1 сентября. Начинается отопительный сезон, студентов оставили без общежития

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, детский сад, отопление, обогреватель
В Салехарде начинают отапливать социальные учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде начали отопительный сезон — студентам не предоставили общежитие — в колледжах и техникумах могут ввести дистант — ЕР «уронили» сайт для помощи от коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

В Салехарде начнется отопительный сезон

Студенты остались без общежития

  • Студенты Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) столкнулись с проблемой заселения в общежития. На это они пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову в социальных сетях.

Для ямальских заочников введут дистант

  • Дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса, может сохраниться в ЯНАО для студентов-заочников колледжей и техникумов. Об этом заявила глава окружного департамента образования Марина Кравец.

Единороссам пожаловались на коронавирус

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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