В Салехарде начинают отапливать социальные учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде начали отопительный сезон — студентам не предоставили общежитие — в колледжах и техникумах могут ввести дистант — ЕР «уронили» сайт для помощи от коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

В Салехарде начнется отопительный сезон

В Салехарде подача тепла в социальные учреждения начнется уже с 1 сентября, остальные потребители будут получать услугу в зависимости от температуры.

Студенты остались без общежития

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) столкнулись с проблемой заселения в общежития. На это они пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову в социальных сетях.

Для ямальских заочников введут дистант

Дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса, может сохраниться в ЯНАО для студентов-заочников колледжей и техникумов. Об этом заявила глава окружного департамента образования Марина Кравец.

Единороссам пожаловались на коронавирус

Региональное отделение ЕР в ЯНАО оказалось не готово к огромному количеству обращений в рамках проекта «Стоп-COVID». Жители завалили сайт проекта жалобами и вопросами, из-за чего он стал недоступен.