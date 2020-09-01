Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что получил спортивную травму
Пермскую школу закрыли на карантин — глава Перми получил травму и не планирует выезжать из города — депутат ЗС раздал рюкзаки с символикой своей партии — проблемный завод возглавит новый руководитель. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
В Перми школу закрыли на карантин
- Пермскую музыкальную школу №6 закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом одного из преподавателей. Об этом URA.RU рассказали родители учеников.
Мэр Перми получил травму
- Глава Перми Дмитрий Самойлов повредил голеностопный сустав. Об этом URA.RU рассказал сам Самойлов, пояснив, что в этой связи ему пришлось изменить график своей работы — исключить выезды.
Депутат ЗС подарил школьникам рюкзаки с символикой своей партии
- Депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вручил первоклассниками из Кизела рюкзаки с символикой своей партии. Григоренко пояснил, что в его действиях нет никакой агитации.
Мотовихинский завод возглавит антикризисный управляющий
- Новым конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МЗ») станет Андрей Береснев, которого выбрали на собрании кредиторов. Ему предстоит решить проблему с банкротством предприятия.
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