01 сентября 2020
31 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 2 сентября. Мэр Перми получил травму, школьникам подарили рюкзаки с эмблемой партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, дмитрий самойлов
Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что получил спортивную травму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермскую школу закрыли на карантин — глава Перми получил травму и не планирует выезжать из города — депутат ЗС раздал рюкзаки с символикой своей партии — проблемный завод возглавит новый руководитель. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

В Перми школу закрыли на карантин

Мэр Перми получил травму

  • Глава Перми Дмитрий Самойлов повредил голеностопный сустав. Об этом URA.RU рассказал сам Самойлов, пояснив, что в этой связи ему пришлось изменить график своей работы — исключить выезды.

Депутат ЗС подарил школьникам рюкзаки с символикой своей партии

Мотовихинский завод возглавит антикризисный управляющий

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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