Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что получил спортивную травму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермскую школу закрыли на карантин — глава Перми получил травму и не планирует выезжать из города — депутат ЗС раздал рюкзаки с символикой своей партии — проблемный завод возглавит новый руководитель. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

В Перми школу закрыли на карантин

Пермскую музыкальную школу №6 закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом одного из преподавателей. Об этом URA.RU рассказали родители учеников.

Мэр Перми получил травму

Глава Перми Дмитрий Самойлов повредил голеностопный сустав. Об этом URA.RU рассказал сам Самойлов, пояснив, что в этой связи ему пришлось изменить график своей работы — исключить выезды.

Депутат ЗС подарил школьникам рюкзаки с символикой своей партии

Депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вручил первоклассниками из Кизела рюкзаки с символикой своей партии. Григоренко пояснил, что в его действиях нет никакой агитации.

Мотовихинский завод возглавит антикризисный управляющий

Новым конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МЗ») станет Андрей Береснев, которого выбрали на собрании кредиторов. Ему предстоит решить проблему с банкротством предприятия.