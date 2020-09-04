Экономист оценил идею запретить снижать прожиточный минимум в РФ

Идея ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах — правильная позиция со стороны правительства России, но для реализации инициативы необходимы нововведения. Об этом журналистам рассказал экономист Павел Кобяк.
«Я согласен, что иногда разница, с точки зрения одного человека, этой суммы несущественная — 100-200 рублей. Но если рассматривать с точки зрения всего государства, то это существенная сумма, которая перекладывается и на федеральный бюджет, на бюджет региона», — сказал эксперт в эфире «Радио Комсомольская правда».
Правительство, предлагая запретить снижать прожиточный минимум, проявляет заботу о россиянах. Однако для успешной реализации инициативы, по мнению Кобяка, необходимо проработать механизмы, которые позволят регионам поддерживать установленную ставку.
В пятницу стало известно, что на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой обсуждалась тема запрета понижения прожиточного минимума. По замыслу кабмина, регионам запретят это делать даже если подешевеет потребительская корзина. В августе, как напоминает RT, Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум со второго квартала этого года до 11 468 рублей.
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