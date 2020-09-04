В Челябинской области выведут новую породу лошадей

В Челябинской области появится своя порода лошадей. С таким заявлением выступил губернатор региона Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Троицк, рассказал URA.RU пресс-секретарь главы области Сергей Зюсь.
«Губернатор анонсировал создание в Челябинской области новой породы лошадей. Сегодня он обсуждал это с конезаводчиками во время поездки в Троицк», — рассказал URA.RU Зюсь.
Вывести новую породу планируется в ближайшие несколько лет, отметил пресс-секретарь Алексея Текслера. По его словам, такая идея могла возникнуть у губернатора из-за того, что в Челябинской области динамично развивается конноспортивная и коневодческая индустрия. Зюсь не смог рассказать подробностей о специфике и предназначении новой породы лошадей, заверив, что дополнительная информация появится позже.
Также стало известно, что к 2022 году в Троицке будет реконструирован ипподром. На его базе будет создан новый конноспортивный комплекс. Стоимость работ оценивается в 120 миллионов рублей.
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