04 сентября 2020
03 сентября 2020

В Челябинской области выведут новую породу лошадей

© Служба новостей «URA.RU»
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Секции конкура в конно-спортивном клубе
О развитии коневодства в Челябинской области Алексей Текслер говорил в ходе визита в Троицк Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинской области появится своя порода лошадей. С таким заявлением выступил губернатор региона Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Троицк, рассказал URA.RU пресс-секретарь главы области Сергей Зюсь.

«Губернатор анонсировал создание в Челябинской области новой породы лошадей. Сегодня он обсуждал это с конезаводчиками во время поездки в Троицк», — рассказал URA.RU Зюсь.

Вывести новую породу планируется в ближайшие несколько лет, отметил пресс-секретарь Алексея Текслера. По его словам, такая идея могла возникнуть у губернатора из-за того, что в Челябинской области динамично развивается конноспортивная и коневодческая индустрия. Зюсь не смог рассказать подробностей о специфике и предназначении новой породы лошадей, заверив, что дополнительная информация появится позже.

Также стало известно, что к 2022 году в Троицке будет реконструирован ипподром. На его базе будет создан новый конноспортивный комплекс. Стоимость работ оценивается в 120 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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