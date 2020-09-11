В России — новая вспышка коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 сентября, — 275-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 185-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 300 553 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 327 273. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 519 456 пациенту (+2239 715), жертвами вируса стали 919 759 человека (+5 876).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 588 163 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 559 725) и Бразилия (4 239 763). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 046 370.

Вакцина и лекарство

Китайские ученые подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они признали, что препарат сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Тем временем России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID. Теперь тяжелые случаи будут лечить с помощью ингаляций гелий-кислородной смесью. В ближайшее время планируют изготовить 30-40 аппаратов, в том числе для Екатеринбурга.

Россия не будет закупать зарубежную вакцину от коронавируса. В связи с этим вакцинация будет проходить с применением отечественных препаратов, она начнется по мере роста объемов производства вакцины. Скорее всего, это произойдет в марте—апреле. Разработчики заявили, что прививка лучше , чем естественный иммунитет.

Коронавирус в России

В России новый скачок заболевших коронавирусом. За последние сутки в России зафиксировано 5 363 новых случаев COVID. По сравнению с данным от 9 сентября, количество случаев выросло на 145. За сутки скончались 128 зараженных, выздоровели 5 915 пациентов. Вспышки заболеваемости зафиксированы в 11 регионах страны. Ученые объясняют это снятием карантинных ограничений и влиянием сезона отпусков.

В правительстве РФ заявили, что введут карантин в регионах, если в них будет резкий рост числа зараженных. Пока что оснований для введения новых ограничений нет. Минпромторг придумали, как избежать повторного закрытия магазинов в случае второй волны эпидемии. Предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых мер.

Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Кроме этого, распахнуть двери для туристов готовится Таиланд. В Минздраве заявили, что наличие прививки от коронавируса может стать одним из обязательных условий для заграничных путешествий на ближайшие годы.

Заражение COVID и гриппом одновременно смертельно опасно. Соединение двух вирусов может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания, а также полиорганную недостаточность. Это, по словам врачей, и грозит смертью. При этом самым неконтролируемым источником коронавирусной инфекции являются бессимптомные носители.

Коронавирус в мире

В ВОЗ считают, что пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль в течение пары лет. В организации уверены, что странам следует «сосредоточить внимание на четырех приоритетах»: предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы «защищать себя само», поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения.

Британские ученые разработали формулу , которая может вычислить шансы пациента выжить при заражении коронавирусной инфекцией. Ученые считают, что это спасет многие жизни, поскольку так можно сделать метод лечения более индивидуальным.