Сегодня, 11 сентября, — 275-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 185-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 300 553 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 327 273. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 519 456 пациенту (+2239 715), жертвами вируса стали 919 759 человека (+5 876).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 588 163 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 559 725) и Бразилия (4 239 763). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 046 370.
Вакцина и лекарство
Китайские ученые подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они признали, что препарат сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Тем временем России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID. Теперь тяжелые случаи будут лечить с помощью ингаляций гелий-кислородной смесью. В ближайшее время планируют изготовить 30-40 аппаратов, в том числе для Екатеринбурга.
Россия не будет закупать зарубежную вакцину от коронавируса. В связи с этим вакцинация будет проходить с применением отечественных препаратов, она
Коронавирус в России
В России новый скачок заболевших коронавирусом. За последние сутки в России зафиксировано 5 363 новых случаев COVID. По сравнению с данным от 9 сентября, количество случаев выросло на 145. За сутки скончались 128 зараженных, выздоровели 5 915 пациентов. Вспышки заболеваемости зафиксированы в 11 регионах страны. Ученые объясняют это снятием карантинных ограничений и влиянием сезона отпусков.
В правительстве РФ заявили, что введут карантин в регионах, если в них будет резкий рост числа зараженных. Пока что оснований для введения новых ограничений нет. Минпромторг придумали, как избежать повторного закрытия магазинов в случае второй волны эпидемии. Предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых мер.
Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Кроме этого, распахнуть двери для туристов готовится Таиланд. В Минздраве заявили, что наличие прививки от коронавируса может стать одним из обязательных условий для заграничных путешествий на ближайшие годы.
Заражение COVID и гриппом одновременно смертельно опасно. Соединение двух вирусов может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания, а также полиорганную недостаточность. Это, по словам врачей, и грозит смертью. При этом самым неконтролируемым источником коронавирусной инфекции являются бессимптомные носители.
Коронавирус в мире
В ВОЗ считают, что пандемию COVID-19
Британские ученые
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в
Telegram