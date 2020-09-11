Коронавирус: последние новости 11 сентября. Уральское лекарство от COVID признали в Китае, назван неконтролируемый источник инфекции

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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, капсула, транспортировка, covid-19, covid19, коронавирус
В России — новая вспышка коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 сентября, — 275-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 185-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 300 553 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 327 273. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 519 456 пациенту (+2239 715), жертвами вируса стали 919 759 человека (+5 876).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 588 163 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 559 725) и Бразилия (4 239 763). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 046 370.

Вакцина и лекарство

Китайские ученые подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они признали, что препарат сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Тем временем России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID. Теперь тяжелые случаи будут лечить с помощью ингаляций гелий-кислородной смесью. В ближайшее время планируют изготовить 30-40 аппаратов, в том числе для Екатеринбурга.

Россия не будет закупать зарубежную вакцину от коронавируса. В связи с этим вакцинация будет проходить с применением отечественных препаратов, она начнется по мере роста объемов производства вакцины. Скорее всего, это произойдет в марте—апреле. Разработчики заявили, что прививка лучше, чем естественный иммунитет.

Коронавирус в России

В России новый скачок заболевших коронавирусом. За последние сутки в России зафиксировано 5 363 новых случаев COVID. По сравнению с данным от 9 сентября, количество случаев выросло на 145. За сутки скончались 128 зараженных, выздоровели 5 915 пациентов. Вспышки заболеваемости зафиксированы в 11 регионах страны. Ученые объясняют это снятием карантинных ограничений и влиянием сезона отпусков.

В правительстве РФ заявили, что введут карантин в регионах, если в них будет резкий рост числа зараженных. Пока что оснований для введения новых ограничений нет. Минпромторг придумали, как избежать повторного закрытия магазинов в случае второй волны эпидемии. Предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых мер.

Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Кроме этого, распахнуть двери для туристов готовится Таиланд. В Минздраве заявили, что наличие прививки от коронавируса может стать одним из обязательных условий для заграничных путешествий на ближайшие годы.

Заражение COVID и гриппом одновременно смертельно опасно. Соединение двух вирусов может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания, а также полиорганную недостаточность. Это, по словам врачей, и грозит смертью. При этом самым неконтролируемым источником коронавирусной инфекции являются бессимптомные носители.

Коронавирус в мире

В ВОЗ считают, что пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль в течение пары лет. В организации уверены, что странам следует «сосредоточить внимание на четырех приоритетах»: предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы «защищать себя само», поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения.

Британские ученые разработали формулу, которая может вычислить шансы пациента выжить при заражении коронавирусной инфекцией. Ученые считают, что это спасет многие жизни, поскольку так можно сделать метод лечения более индивидуальным.

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