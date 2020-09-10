10 сентября 2020
09 сентября 2020

Мэр Челябинска проголосовала после встречи с губернатором. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котова. Челябинск
Наталья Котова приняла участие в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Мэр Челябинска Наталья Котова 11 сентября приняла участие в выборах законодательное собрание региона. На избирательный участок в Южно-Уральском аграрном государственном университете, она приехала сразу после того, как в компании с губернатором Алексеем Текслером провела инспекционную проверку Металлургического района.

«Трехдневное голосование, с 11 по 13 сентября, очень удобно. Вот сейчас у меня выдалась свободная минута и я смогла проголосовать, — сообщила мэр журналистам. — Дальше обычный рабочий день». Котова заявила, что выбрала одного из кандидатов, который на ее взгляд соответствует всем критериям депутата законодательного собрания.

На выборах в заксобрание региона жители области выберут 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам. К выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».

Котова. Челябинск
Перед голосование мэру измерили температуру. Это обязательное требование во время пандемии коронавируса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...