Наталья Котова приняла участие в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Мэр Челябинска Наталья Котова 11 сентября приняла участие в выборах законодательное собрание региона. На избирательный участок в Южно-Уральском аграрном государственном университете, она приехала сразу после того, как в компании с губернатором Алексеем Текслером провела инспекционную проверку Металлургического района.

«Трехдневное голосование, с 11 по 13 сентября, очень удобно. Вот сейчас у меня выдалась свободная минута и я смогла проголосовать, — сообщила мэр журналистам. — Дальше обычный рабочий день». Котова заявила, что выбрала одного из кандидатов, который на ее взгляд соответствует всем критериям депутата законодательного собрания.

На выборах в заксобрание региона жители области выберут 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам. К выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».

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