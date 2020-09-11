11 сентября 2020

В Новосибирске скандал на выборах. Результаты требуют аннулировать

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Из-за нарушений КПРФ попросила аннулировать результаты выборов в Ленинском  районе Новосибирска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На выборах в заксобрание Новосибирской области голосующие получали по три бюллетеня вместо одного. Об этом заявила председатель регионального избиркома Ольга Благо.

«По растерянности член комиссии выдал по два [лишних] бюллетеня нескольким избирателям», — цитирует ТАСС Благо. Отмечается, что из-за таких нарушений КПРФ попросила аннулировать результаты выборов в Ленинском районе города.

Издание передает, что СМИ ранее сообщали о таких инцидентах. По словам Благо, инцидент не отразится на результатах выборов.

В субботу в регионе начался второй день досрочных выборов. Итоги голосования подведут в воскресенье, 13 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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