На выборах в заксобрание Новосибирской области голосующие получали по три бюллетеня вместо одного. Об этом заявила председатель регионального избиркома Ольга Благо.
«По растерянности член комиссии выдал по два [лишних] бюллетеня нескольким избирателям», — цитирует ТАСС Благо. Отмечается, что из-за таких нарушений КПРФ попросила аннулировать результаты выборов в Ленинском районе города.
Издание передает, что СМИ ранее сообщали о таких инцидентах. По словам Благо, инцидент не отразится на результатах выборов.
В субботу в регионе начался второй день досрочных выборов. Итоги голосования подведут в воскресенье, 13 сентября.
Подписывайтесь на URA.RU в