Минтранс России подготовил новый проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД). Ведомство предлагает изменить контроль тонировки в автомобилях, зону действия знаков «Стоянка запрещена», ограничения скорости для автобусов и другие нововведения.
«Изменения, предусмотренные 19-страничным проектом, можно поделить на несколько блоков. Первый касается правил хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины», — пишет газета «
Разгоняться до 90 км/ч можно будет только тем автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами. Для остальных скоростной лимит будет ограничен 70 км/ч. Более того, автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Среди других нововведений — появление знака «Движение автобусов запрещено», а также «Внимание, пассажир». Если такая надпись загорелась сзади под стеклом транспортного средства, следующий за ним автомобиль должен будет остановиться и дождаться окончания посадки всех пассажиров.
Еще ведомство хочет изменить правила контроля тонировки. Сейчас ветровое стекло должно пропускать не меньше 75% света, остальные стекла — не менее 70%. Новая редакция ПДД снизит этот лимит до 70% для ветровых стекол. Для остальных нормы нет. Также владелец авто сможет использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса, сегвеи, роликовые коньки, скейтборды и т. д. Ребенок до 7 лет сможет кататься на СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет будет иметь право кататься в тех же местах один. Детям старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами и тротуарами. Если их нет, им разрешат выезжать на правый край дороги или обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. Разгоняться на пешеходных зонах на таков виде транспорта можно будет только до 20 км/ч, а кататься в пьяном виде запретят.
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