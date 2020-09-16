Силуанов назвал долю россиян, которых затронет повышение НДФЛ

Доля работающих россиян, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан», — сказал министр, подчеркнув, что для остальных граждан размер НДФЛ останется на прежнем уровне. Деньги, которые государство получит от повышения ставки (порядка 60 млрд рублей), пойдут на лечение дорогостоящих болезней детей.
В среду правительство России рассмотрело законопроект о повышении налога на доходы физических лиц до 15% для тех граждан, чей годовой заработок превышает 5 млн рублей. Сама инициатива принадлежит президенту страны Владимиру Путину. Повышенные налогом, по его словам, будет облагаться только та сумма, которая превышает указанный порог.
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