16 сентября 2020

Силуанов назвал долю россиян, которых затронет повышение НДФЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, силуанов антон, портрет
Повышение НДФЛ затронет не больше 1% россиян, сказал Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доля работающих россиян, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан», — сказал министр, подчеркнув, что для остальных граждан размер НДФЛ останется на прежнем уровне. Деньги, которые государство получит от повышения ставки (порядка 60 млрд рублей), пойдут на лечение дорогостоящих болезней детей.

В среду правительство России рассмотрело законопроект о повышении налога на доходы физических лиц до 15% для тех граждан, чей годовой заработок превышает 5 млн рублей. Сама инициатива принадлежит президенту страны Владимиру Путину. Повышенные налогом, по его словам, будет облагаться только та сумма, которая превышает указанный порог.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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