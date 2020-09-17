Новые остановки появились в центре Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми высмеяли новые остановки общественного транспорта, установленные на городских улицах. В соцсетях появилось видео, на котором показано, что остановки могут быть небезопасны для горожан.

Автор видео, попробовал войти под остановку, но стукнулся о нее головой. «Вот, мы показываем вам, как тут все сделано — отлично!», — поиронизировал пермяк. Уточняется, что остановки появились в центре города, на улицах Пушкина и Островского.

В комментариях к видео пользователи соцсетей пошутили, что когда выпадет снег, пермякам придется «под них заползать на коленях». Некоторые горожане предположили, что автор видео мог быть высокого роста. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Перми. Там пообещали, что подготовят ответ на запрос агентства.

На официальном сайте мэрии Перми указано, что в городе смонтировано уже 12 новых конструкций: 3 павильона и 9 навесов. До конца 2020 появятся еще 116 подобных остановок общественного транспорта.

«Они будут дооборудованы стеклами, навигационной информацией в виде схемы маршрутов города, информационной таблички с интервалами и расписанием проходящих маршрутов», — информирует городская администрация.