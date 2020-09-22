Российский посол указал на 6 странностей в деле Навального

Предварительное расследование дела Алексея Навального уже началось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование дела блогера Алексея Навального после госпитализации. Однако в истории о возможном отравлении есть несколько странностей, считает посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Якобы это (виновные в отравлении блогера — прим. ред.) были люди, близкие к господину Навальному, которые нашли и подняли несколько пустых бутылок из-под воды в его гостиничном номере. Я нахожу все это немного странным», — заявил в интервью газете Berliner Zeitung Нечаев. К произошедшему у политика возникло шесть вопросов:

Какие это были бутылки? Почему подозреваемые в преступлении не уничтожили бутылки? Кто из преступников просто оставляет бутылки с нейротоксинами? Почему после ухода Навального в течение нескольких часов не убирали номер в отеле? Если говорить о применении чрезвычайно токсичного вещества, такого как печально известный «Новичок», то почему с товарищами Навального ничего не случилось, когда они вступили в прямой контакт с веществом? Почему другие жители отеля живы и здоровы? Каким образом яд якобы был вывезен из России? Его просто взяли в самолет и даже не хранили герметично? Если за этим действительно стояла российская спецслужба, как утверждают в Германии, почему вся операция была проведена по-дилетантски?

Вместе с тем Нечаев подчеркнул, что сейчас Берлин не желает сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным. Генпрокуратура РФ направляла запросы о правовой помощи во Францию, Швецию и дважды в Германию, где изучали анализы Навального, но ни одного ответа не получила.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок».