22 сентября 2020

Российский посол указал на 6 странностей в деле Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Предварительное расследование дела Алексея Навального уже началось Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование дела блогера Алексея Навального после госпитализации. Однако в истории о возможном отравлении есть несколько странностей, считает посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Якобы это (виновные в отравлении блогера — прим. ред.) были люди, близкие к господину Навальному, которые нашли и подняли несколько пустых бутылок из-под воды в его гостиничном номере. Я нахожу все это немного странным», — заявил в интервью газете Berliner Zeitung Нечаев. К произошедшему у политика возникло шесть вопросов:

  1. Какие это были бутылки?
  2. Почему подозреваемые в преступлении не уничтожили бутылки? Кто из преступников просто оставляет бутылки с нейротоксинами?
  3. Почему после ухода Навального в течение нескольких часов не убирали номер в отеле?
  4. Если говорить о применении чрезвычайно токсичного вещества, такого как печально известный «Новичок», то почему с товарищами Навального ничего не случилось, когда они вступили в прямой контакт с веществом? Почему другие жители отеля живы и здоровы?
  5. Каким образом яд якобы был вывезен из России? Его просто взяли в самолет и даже не хранили герметично?
  6. Если за этим действительно стояла российская спецслужба, как утверждают в Германии, почему вся операция была проведена по-дилетантски?

Вместе с тем Нечаев подчеркнул, что сейчас Берлин не желает сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным. Генпрокуратура РФ направляла запросы о правовой помощи во Францию, Швецию и дважды в Германию, где изучали анализы Навального, но ни одного ответа не получила.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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