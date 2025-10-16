В России придумали, как избежать конфликтов при выплатах семьям погибших военных

Партия КПРФ предложила не выплачивать деньги родителям погибших военных, если они не принимали участие в воспитании ребенка. Об этом сообщил сенатор от Ульяновской области, член КПРФ Айрат Гибатдинов, инициатива направлена на устранение конфликтных ситуаций между родственниками при распределении компенсаций.
«Мы с депутатами КПРФ подготовили запрос на имя министра юстиции Константина Чуйченко. По нашему мнению, родители погибшего военнослужащего, которые не участвовали в воспитании ребенка, не должны сохранять формальное право на выплату», — сказал Гибатдинов в интервью ТАСС.
Он отметил, что к депутатам и сенаторам регулярно обращаются семьи погибших военных, сталкивающиеся с необходимостью долгих судебных разбирательств или невозможностью найти биологических родителей для оформления компенсации. По инициативе КПРФ, в случае отсутствия связи одного из родителей с погибшим военнослужащим, вся сумма выплаты должна направляться тому, кто фактически занимался воспитанием. Сейчас, по словам сенатора, нередки ситуации, когда родственники вынуждены делить компенсацию с людьми, с которыми не поддерживали никаких отношений.
Ранее в Госдуме и правительстве рассматривались различные меры поддержки семей с детьми и молодых родителей, в том числе предложения о выплатах и льготах для студентов с детьми и введении специальных стипендий для молодых отцов. Эти инициативы направлены на повышение социальной защищенности семей и стимулирование более активного участия родителей в воспитании детей.
