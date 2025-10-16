В России придумали, как избежать конфликтов при выплатах семьям погибших военных

КПРФ предложила лишить выплат родителей не воспитывавших погибшего военного
Сенатор от КПРФ предложил лишать выплат родителей, не воспитывавших своего погибшего ребенка
Партия КПРФ предложила не выплачивать деньги родителям погибших военных, если они не принимали участие в воспитании ребенка. Об этом сообщил сенатор от Ульяновской области, член КПРФ Айрат Гибатдинов, инициатива направлена на устранение конфликтных ситуаций между родственниками при распределении компенсаций.

«Мы с депутатами КПРФ подготовили запрос на имя министра юстиции Константина Чуйченко. По нашему мнению, родители погибшего военнослужащего, которые не участвовали в воспитании ребенка, не должны сохранять формальное право на выплату», — сказал Гибатдинов в интервью ТАСС.

Он отметил, что к депутатам и сенаторам регулярно обращаются семьи погибших военных, сталкивающиеся с необходимостью долгих судебных разбирательств или невозможностью найти биологических родителей для оформления компенсации. По инициативе КПРФ, в случае отсутствия связи одного из родителей с погибшим военнослужащим, вся сумма выплаты должна направляться тому, кто фактически занимался воспитанием. Сейчас, по словам сенатора, нередки ситуации, когда родственники вынуждены делить компенсацию с людьми, с которыми не поддерживали никаких отношений.

Ранее в Госдуме и правительстве рассматривались различные меры поддержки семей с детьми и молодых родителей, в том числе предложения о выплатах и льготах для студентов с детьми и введении специальных стипендий для молодых отцов. Эти инициативы направлены на повышение социальной защищенности семей и стимулирование более активного участия родителей в воспитании детей.

