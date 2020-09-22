Свердловское отделение партии «Яблоко» определило круг претендентов на депутатские мандаты в Екатеринбургской гордумы. Об этом сообщил URA.RU член федерального бюро партии Максим Петлин.
«Дебаты пройдут по каждому из двух избирательных округов отдельно», — сказал Максим Петлин. В общем списке журналист Павел Пивоваров, эколог, представитель организации «Зеленый фронт» Денис Гаев, один из лидеров проекта за возврат прямых выборов мэров «Народная инициатива» Владислав Постников, лидер независимого профсоюза работников образования Дмитрий Трынов, общественник Александр Сазонов, предприниматель Владимир Чуваков, участник движения «Городские проекты Екатеринбург» Алексей Кофман.
Дебаты участников и предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты пройдут в субботу, 26 сентября в 13.00 в «Транс Отеле» (Екатеринбург, ул. Гоголя 15Е, конференц-зал). Там же пройдёт и официальное выдвижение кандидатов.
Довыборы в гордуму Екатеринбурга по округам №3 и №9 состоятся 22 ноября. Мандаты освободились после смерти Елены Дерягиной и вынесения приговора по уголовному делу в отношении Олега Кагилева.
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