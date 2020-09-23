TikTok прокомментировал удаление ЛГБТ-видео по запросу властей РФ

Удаленные ролики «никак не связаны с ЛГБТ», рассказали в пресс-службе TikTok в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

TikTok не удалял ролики с ЛГБТ- контентом по требованию властей России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе TikTok в России.

Ранее директор TikTok по связям с правительствами и госполитике в Европе Тео Бертрам в интервью CNBC рассказал, что соцсеть за полгода удалила около 250 видео якобы по запросу российских властей. Он утверждал, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество». Российское представительство TikTok объяснило, что данные с CNBC были неправильно интерпретированы.

«TikTok действительно удалил более 250 видео в России по запросу властей, но эти ролики никак не связаны с ЛГБТ. Если вы прочитаете еще раз материал с CNBC — в нем не говорится о том, что речь идет об удалении ЛГБТ-контента», — цитирует его телеканал «360».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил запретить в России иностранные соцсети и сервисы. В том числе он предлагал отказаться от приложения TikTok.