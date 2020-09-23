23 сентября 2020

TikTok прокомментировал удаление ЛГБТ-видео по запросу властей РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ТикТок. Tik Tok. Челябинск, развлечение, аккаунт, приложение, социальная сеть, технологии, тик ток, tiktok, видеоклип
Удаленные ролики «никак не связаны с ЛГБТ», рассказали в пресс-службе TikTok в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

TikTok не удалял ролики с ЛГБТ- контентом по требованию властей России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе TikTok в России.

Ранее директор TikTok по связям с правительствами и госполитике в Европе Тео Бертрам в интервью CNBC рассказал, что соцсеть за полгода удалила около 250 видео якобы по запросу российских властей. Он утверждал, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество». Российское представительство TikTok объяснило, что данные с CNBC были неправильно интерпретированы.

«TikTok действительно удалил более 250 видео в России по запросу властей, но эти ролики никак не связаны с ЛГБТ. Если вы прочитаете еще раз материал с CNBC — в нем не говорится о том, что речь идет об удалении ЛГБТ-контента», — цитирует его телеканал «360».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил запретить в России иностранные соцсети и сервисы. В том числе он предлагал отказаться от приложения TikTok.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...