Чем воюют Азербайджан и армия Нагорного Карабаха

В военных действиях, которые ведутся на территории Нагорного Карабаха, обе стороны используют российское оружие. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.
«Что касается армянской стороны, там уже оружие достаточно устаревшее — советского производства, а также немного того, что в свое время поставляла Российская Федерация. Денег у них практически нет. Россия в последнее время выделяла им оружейные кредиты», — отмечает Хлопотов. По его словам, на эти деньги в Армению из России поставлялись некоторые образцы вооружений, в частности, четыре истребителя Су-30. Но в настоящее время в боевых действиях авиация практически не используется из-за достаточно мощной ПВО с обеих сторон, подчеркнул он. Эксперт также добавил, что под управлением российских военных находится армянские ракетные комплексы «Искандер» и С-300.
В вооружении Азербайджана, закупленном в России, как уточняет Хлопотов, находятся разнообразные артиллерийские системы, самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-90С самой продвинутой комплектации. Также страна приобрела у РФ боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые комплексы «Хризантема», инженерную технику БМР-3М, БРЭМ-1, различные мостоукладчики, а также реактивную систему залпового огня РСЗО «Град». Однако Азербайджан не ограничился оружием из России, а наладил поставки военной техники из других стран. У Белоруссии, в частности, были закуплены ракетные комплексы «Полонез».
Третьим источником вооружения, по его словам, для Азербайджана является Турция. С помощью Турции страна наладила производство беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия. В этом же участвует Израиль, который также поставляет беспилотники, бронетехнику, комплексы ПВО, дает свои системы связи и наведения, топопривязки. Израильская система ПВО «Железный купол» охраняет Баку. Кроме того, Израиль поставлял в Азербайджан оперативно-тактические ракеты LORA, через него из Чехии также пришли самоходные гаубицы «Дана».
Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул утром 27 сентября. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. Обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Есть жертвы среди военных и мирного населения, передает портал «Утро.ру».
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