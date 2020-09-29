Осенний призыв в ЯНАО не будут переносить
Призыв на военную службу не будут переносить — депутату из КПРФ грозит штраф — в мэрии Нового Уренгоя грядет обновление — в губернаторский резерв выбрали 10 кандидатов — женщину с онкологией выселяют из квартиры. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:
Власти Ямала отказались переносить осенний призыв в армию
- Власти ЯНАО отказались переносить сроки осеннего призыва в армию, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса. Как и планировалось, ямальцев начнут призывать на военную службу с ноября.
Депутату-коммунисту из Ноябрьска грозит штраф
- Депутату городской думы Ноябрьска от КПРФ Александру Бондарчуку грозит крупный штраф за то, что во время выборов он вмешивался в работу избиркома.
В мэрии Нового Уренгоя начнется обновление
- На выборы мэра Нового Уренгоя выдвинулся врио главы города Андрей Воронов, который уже начал свозить в город бывших коллег по правительству ЯНАО и готовит серьезное обновление команды чиновников.
В резерв аппарата губернатора допустили 10 кандидатов
- Для участия в конкурсе на замещение должностей государственной гражданской службы в резерв аппарата губернатора Ямала допущены 10 кандидатов. Сейчас им предстоит пройти тестирование на знание языка, конституции и по другим дисциплинам.
Инвалида выселяют из квартиры
- Жительницу Губкинского Айну Арсланалиеву, страдающую онкологическим заболеванием, выселяют из квартиры. Ранее она просила помощи у президента РФ Владимира Путина и объявляла голодовку.
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