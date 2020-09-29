Осенний призыв в ЯНАО не будут переносить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Призыв на военную службу не будут переносить — депутату из КПРФ грозит штраф — в мэрии Нового Уренгоя грядет обновление — в губернаторский резерв выбрали 10 кандидатов — женщину с онкологией выселяют из квартиры. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала отказались переносить осенний призыв в армию

Власти ЯНАО отказались переносить сроки осеннего призыва в армию, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса. Как и планировалось, ямальцев начнут призывать на военную службу с ноября.

Депутату-коммунисту из Ноябрьска грозит штраф

Депутату городской думы Ноябрьска от КПРФ Александру Бондарчуку грозит крупный штраф за то, что во время выборов он вмешивался в работу избиркома.

В мэрии Нового Уренгоя начнется обновление

На выборы мэра Нового Уренгоя выдвинулся врио главы города Андрей Воронов, который уже начал свозить в город бывших коллег по правительству ЯНАО и готовит серьезное обновление команды чиновников.

В резерв аппарата губернатора допустили 10 кандидатов

Для участия в конкурсе на замещение должностей государственной гражданской службы в резерв аппарата губернатора Ямала допущены 10 кандидатов. Сейчас им предстоит пройти тестирование на знание языка, конституции и по другим дисциплинам.

Инвалида выселяют из квартиры

Жительницу Губкинского Айну Арсланалиеву, страдающую онкологическим заболеванием, выселяют из квартиры. Ранее она просила помощи у президента РФ Владимира Путина и объявляла голодовку.