В Перми изменили правила работы скорых и неотложек

Для постановки диагноза пациентов с признаками ОРВИ будут доставлять в пермские больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермских пациентов с признаками ОРВИ бригады скорой и неотложной помощи теперь будут сразу доставлять в приемные отделения больниц. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Уже в больницах после предварительного осмотра врача будет определяться план лечения.

«С 2 октября жители с симптомами респираторных заболеваний, обратившиеся за помощью в „неотложку“ или „скорую“, будут доставлены в приемные отделения больниц города и края», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства края. При подозрении на коронавирус людей будут отправлять на компьютерную томографию или рентген.

Если подозрения на коронавирус не подтвердятся, то пациенту придется самостоятельно добираться до дома. Если же будут выявлены признаки COVID-19, то будет назначаться дополнительное обследование.

URA.RU рассказывало, что приехавшие с пациентами в больницы скорые вынуждены стоять в многочасовых очередях. Больницы не справляются с наплывом пациентов. В минздраве такую ситуацию назвали сбоем в маршрутизации.