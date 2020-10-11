В ХМАО дали старт строительству самого дорогого проекта в регионе

Реализация крупного инвестпроекта переходит в практическую плоскость Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте в 2021 году начнется строительство научно-технологического центра, стоимость которого оценивается свыше 50 млрд рублей. Депутаты городской думы на внеочередном заседании выделили дополнительные деньги на окончание подготовки земельного участка под его возведение, передает корреспондент URA.RU.

Дополнительные деньги из сургутского бюджета были выделены на отсыпку песком земельного участка площадью в 60 гектаров, где будет расположен НТЦ. По планам мэрии, эти работы должны быть завершены до конца декабря. А в следующем году планируется начать строительство самих объектов. В первую очередь, речь идет о геномной лаборатории, которую губернатор Югры Наталья Комарова летом презентовала президенту РФ Владимиру Путину. «Строительство объекта будет длиться около года», — прокомментировал заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Ранее URA.RU сообщало, что геномная лаборатория должна стать первым объектом масштабного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе в ХМАО за следующие десять лет.