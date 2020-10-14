Журналист Светлана Тчанцева хочет разрешить конфликт с помощью Общественной палаты ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Светлана Тчанцева публично заявила об угрозах и оскорблениях от общественницы и многодетной матери Надежды Пачгановой после выхода в свет материала о конфликте активистки с членом общественной палаты ХМАО Эдуардом Логиновым. Обращение журналистка адресовала в общественную палату Югры, о чем сообщила URA.RU.

«Я сделала материал про конфликт между Логиновым и Пачгановой, где было представлены обе позиции. После выхода сюжета в ТВ-эфир мне начали поступать оскорбительные сообщения от этой женщины. Было страшно, потому что Пачганова на протяжении двух дней атаковала меня по телефону. Я прошу общественную палату ХМАО вмешаться в ситуацию», — прокомментировала Тчанцева.

В распоряжении URA.RU оказалась переписка между журналисткой и Пачгановой в мессенджерах. Общественница сначала переслала ей сообщение от кого-то из знакомых с такой цитатой. «А этой Свете, которая все делала, передай привет от профессиональных журналистов без имен и скажи, что такой подстилочный материал не журналистика, а результаты древней профессии». Сама же Пачганова пообещала Тчанцевой провести некую акцию с региональными СМИ, в результате которой «каждого журналиста как на кол в блогосфере прочешем! Будете потом языками чесать». От публичных комментариев Пачганова в разговоре с URA.RU отказалась.

Примечательно, что сама общественница ранее выступала в качестве оскорбленной жертвы в конфликте с членом общественной палаты ХМАО Эдуардом Логиновым. Скандал разгорелся из-за переписки в социальных сетях, где общественник, отвечая на высказывание Пачгановой, предложил семьям, которые не могут содержать детей, сдавать их в детские дома. Позднее Логинов объяснился, что его слова были выдернуты из контекста.