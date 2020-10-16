16 октября 2020

Екатеринбург простился с куратором кадров городской полиции. В 42 года он умер от пневмонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Данилом Халимовым (необр). Екатеринбург
Проститься с силовиком пришло около ста человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге прошли похороны специалиста отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом МВД Екатеринбурга Данила Халимова. Майор внутренней службы предположительно скончался от пневмонии на фоне коронавирусной инфекции на 43 году жизни.

Проститься с Халиловым в дом «Вознесение» на Серафимы Дерябиной, 41 пришло около ста человек. Большинство из них — коллеги полицейского. Присутствовали почти все начальники районных отделений полиции Екатеринбурга.

Изначально пресс-группа городского УМВД планировала снять видеоролик с прощания для того, чтобы показать его супруге Халилова, в настоящее время проходящей лечение от коронавируса. Однако в конечном итоге медики доставили женщину на карете скорой помощи к залу для того, чтобы лично проститься с мужем.

Кроме родных, близких и сослуживцев Халилова, на его похоронах присутствовали представители федерации греко-римской борьбы. Силовик сам занимался борьбой и отвечал за физическую подготовку состава городской полиции, также он был лично знаком с олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

Прощание с Данилом Халимовым (необр). Екатеринбург
Для того, чтобы проститься с силовиком на скорой также привезли его жену
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прощание с Данилом Халимовым (необр). Екатеринбург
Халилов был известен в городе не только как полицейский
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прощание с Данилом Халимовым (необр). Екатеринбург
Среди посетителей дома прощания — коллеги полицейского, а также представители ассоциации греко-римской борьбы
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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