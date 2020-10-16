В Екатеринбурге прошли похороны специалиста отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом МВД Екатеринбурга Данила Халимова. Майор внутренней службы предположительно скончался от пневмонии на фоне коронавирусной инфекции на 43 году жизни.
Проститься с Халиловым в дом «Вознесение» на Серафимы Дерябиной, 41 пришло около ста человек. Большинство из них — коллеги полицейского. Присутствовали почти все начальники районных отделений полиции Екатеринбурга.
Изначально пресс-группа городского УМВД планировала снять видеоролик с прощания для того, чтобы показать его супруге Халилова, в настоящее время проходящей лечение от коронавируса. Однако в конечном итоге медики доставили женщину на карете скорой помощи к залу для того, чтобы лично проститься с мужем.
Кроме родных, близких и сослуживцев Халилова, на его похоронах присутствовали представители федерации греко-римской борьбы. Силовик сам занимался борьбой и отвечал за физическую подготовку состава городской полиции, также он был лично знаком с олимпийским чемпионом Александром Карелиным.
Подписывайтесь на URA.RU в