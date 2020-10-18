18 октября 2020

Экс-главу завода Росатома судят за слив военной тайны за рубеж

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Тарас Крокос передал данные, которые могут быть использованы для изготовления оружия массового поражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городской суд Новоуральска рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» Тараса Крокоса. Руководителя обвиняют в том, что он передал за рубеж технологию, которая может быть использована для производства оружия массового поражения, сообщили URA.RU в суде.

Слушания под председательством судьи Надежды Шаклеиной состоятся в 10:00 11 ноября. «Крокоса обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль)», — сказано в материалах.

«Атоммашкомплекс УЭХК» входит в территорию опережающего социально-экономического развития «Новоуральск». ТОСЭР предполагает создание науко- и техноградов, на базе которых будут создаваться новые материалы и конструкции, промышленное оборудование, биофармацевтика, источники питания техники и т. д. Предприятие работает под эгидой Росатома. Тарас Крокос руководил им до 18 ноября 2019 года. В настоящее время ООО «АМК УЭХК» возглавляет Сергей Сметанин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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