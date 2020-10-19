СМИ выяснили, как власти Москвы будут следить за гражданами

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует следить за передвижением россиян через их смартфоны. Итоги торгов на необходимое для этого оборудование опубликованы на сайте госзакупок.
«ЦОДД Москвы потратит 155,2 млн рублей на систему мониторинга пассажиропотока», — передает газета «
За полгода планируется внедрить 220 систем оборудования, благодаря которым можно будет оптимизировать движение общественного транспорта. В издании добавили, что в будущем в Москве будет создана карта пассажиропотока. При этом данные пользователей смартфонов в безопасности, потому что информация, полученная системами, будет обезличена, передает газета.
Отмечается, что такие системы уже используются и в других странах. В частности, они зарекомендовали себя в Англии, Германии и Сингапуре.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер высказал мнение, что системы цифрового контроля над обществом, разработанные в Китае, будут использоваться в России, передает «
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