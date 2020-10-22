Ожидается, что Илья Захаров покинет мэрию Екатеринбурга в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пост руководителя аппарата мэрии Екатеринбурга, который, скорее всего, покинет Илья Захаров, претендуют сразу несколько человек, сообщили источники URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, в шорт-листе кандидатов значатся имена как минимум двух сотрудников УФСБ по Свердловской области, однако их фамилии пока не раскрываются.

В ближайшее время Захаров должен возглавить Центр управления регионом, который свердловские власти создают по указанию федерального центра. Руководство АНО «Диалог» — оператора кремлевского проекта, — по итогам двухдневного визита в Екатеринбург согласовало назначение Захарова, инициатором которого выступил губернатор Евгений Куйвашев.

«По одному из планов, место Захаров должны занять люди из ФСБ, чтобы присматривать за городской командой», — поделился источник агентства в городских структурах власти. Также известно, что на замену Захарову рассматривают двух городских чиновников. Речь идет о замначальника правового департамента мэрии Вадиме Суровцеве, который до августа 2020-го возглавлял прокуратуру Кургана, и советнике главы города Александре Григорьеве. Григорьев, бывший замкомандира второго экипажа атомного подводного крейсера «Екатеринбург», перешел на работу в мэрию так же недавно. По словам источника URA.RU, мэр Александр Высокинский поддерживает именно его кандидатуру.

На момент публикации Захаров не ответил на звонок корреспондента. Суровцев и Григорьев в разговоре с агентством воздержались от комментариев по теме.