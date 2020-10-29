29 октября 2020

Волна коронавируса из Екатеринбурга накрыла провинцию. Пугающая статистика

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , краснотурьинск, русал, скорая помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
В столице Урала заболевших меньше, но больше — в городах области Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 284 случая заболевания COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом заболеваемость коронавирусом несколько падает в Екатеринбурге, но растет в городах области.

«Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 — на аппаратах ИВЛ, — рассказали агентству в оперштабе. — Число пациентов в состоянии средней тяжести — 1005, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

В общем числе заболевших становится меньше екатеринбуржцев: эта цифра за последние две недели снизилась со 150 до 79 случаев (не считая всплеска — 177). При этом, наоборот, растет заболеваемость в городах области. Наиболее сложная ситуация — в Нижнем Тагиле и Серове.

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«У нас под пациентов с COVID, пневмониями и ОРВИ перепрофилированы роддом, кардиология и терапевтическое отделение. С учетом инфекционного всего на прием таких пациентов работают четыре отделения, — рассказал URA.RU пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов. — Был приказ о развертывании 250 коек, что мы и выполнили».

По его словам, данными о том, какая часть этих коек занята пациентами, он не располагает. «Постоянно идет выписка пациентов, — говорит Романов. — Я бы не сказал, что у нас все плохо: ситуация сложная, как и во всей области, но спокойная».

За сутки в регионе зарегистрировано семь смертей от COVID-19, всего же от коронавируса умерло 766 свердловчан. Из больниц за сутки выписан 301 человек, общее число выздоровевших — 28 013. Всего с начала пандемии в области COVID заболели 35 934 человека.

Доля Екатеринбурга в числе новых случаев COVID постепенно снижается (при это общая заболеваемость в региона продолжает расти)
Данные: свердловский оперштаб

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