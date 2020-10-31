Влияние коронавируса на психику сравнили со стрессом на войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимобиль, медицина катастроф, машина реанимации, реанимация
Психотерапевты выяснили, что у пациентов с COVID-19 в реанимации может появиться посттравматический стресс Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Нейротоксины коронавируса могут вызвать посттравматический стресс, который также наблюдается у участников боевых действий. Об этом предупредила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.

«Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. <…> Изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса», — сообщила врач изданию «Доктор Питер».

По словам Караваевой, медэксперты уже подтвердили психические нарушения у 1-2% пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций. Врач объяснила это тем, что коронавирусы обладают нейротоксичностью. Также ситуацию усугубляет нахождение в реанимации, где вместо «лиц и ободряющей улыбки врачей видны только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом», заключила Караваева.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19. Речь идет об утомляемости, кашле, затрудненном дыхании, воспалении и поражении основных органов, в том числе легких и сердца, пишет RT. Кроме этого, обследования детей, которые перенесли COVID-19, показали 30-процентное снижение когнитивных функций. Это может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...