Влияние коронавируса на психику сравнили со стрессом на войне

Нейротоксины коронавируса могут вызвать посттравматический стресс, который также наблюдается у участников боевых действий. Об этом предупредила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.
«Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. <…> Изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса», — сообщила врач изданию «Доктор Питер».
По словам Караваевой, медэксперты уже подтвердили психические нарушения у 1-2% пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций. Врач объяснила это тем, что коронавирусы обладают нейротоксичностью. Также ситуацию усугубляет нахождение в реанимации, где вместо «лиц и ободряющей улыбки врачей видны только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом», заключила Караваева.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19. Речь идет об утомляемости, кашле, затрудненном дыхании, воспалении и поражении основных органов, в том числе легких и сердца, пишет RT. Кроме этого, обследования детей, которые перенесли COVID-19, показали 30-процентное снижение когнитивных функций. Это может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».
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