01 ноября 2020
31 октября 2020

В Челябинской области задержится теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман в городе. Челябинск, городской пейзаж, проспект ленина, климат, осень, туман
Челябинцев ожидает туманная неделя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области дневные плюсовые температуры продлятся до выходных. Мокрый снег, который в регионе ждали к началу месяца, начнется не раньше 7 ноября, уточнили в Гидрометцентре региона.

«До конца недели челябинцев ждет относительно теплая и облачная погода, туман и гололедицы. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. В Челябинске дневные температуры составят до 5-8 градусов тепла, ночные будут колебаться около нулевой отметки», — говорится в сообщении синоптиков сайта «Гисметео». Атмосферное давление к 3 ноября достигнет своего пика в 755 мм ртутного столба, а затем начнет постепенно снижаться.

Уже с 7 ноября в регионе ожидается мокрый снег, который продлится до 10 ноября. Дневные и ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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