В Челябинской области задержится теплая погода

Челябинцев ожидает туманная неделя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области дневные плюсовые температуры продлятся до выходных. Мокрый снег, который в регионе ждали к началу месяца, начнется не раньше 7 ноября, уточнили в Гидрометцентре региона.

«До конца недели челябинцев ждет относительно теплая и облачная погода, туман и гололедицы. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. В Челябинске дневные температуры составят до 5-8 градусов тепла, ночные будут колебаться около нулевой отметки», — говорится в сообщении синоптиков сайта «Гисметео». Атмосферное давление к 3 ноября достигнет своего пика в 755 мм ртутного столба, а затем начнет постепенно снижаться.

Уже с 7 ноября в регионе ожидается мокрый снег, который продлится до 10 ноября. Дневные и ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки.