Вирусолог назвал главный плюс вакцины от коронавируса

Прививка от коронавируса эффективнее, чем естественное заражение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прививка от коронавируса гораздо эффективнее для формирования иммунитета, чем естественное заражение. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

«По некоторым сведениям, вакцинирование дает более сильную защиту, чем естественная болезнь — высокий титр антител. Будет более сильный иммунный ответ», — рассказал он РБК.

Он также полагает, что как и в случае с корью, ветрянкой и полиомиелитом, иммунитет к COVID-19 может сохраняться в организме до 5 месяцев. После этого есть вероятность заразиться повторно.

На данный момент вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали и зарегистрировали первой в мире российские ученые, должна пройти третий, завершающий этап клинических испытаний. Однако несмотря на предыдущие успешные тесты, вакцина имеет множество противопоказаний, при этом до конца все ее свойства не исследованы. Во время тестов у испытуемых были выявлены нежелательные эффекты, такие как головокружение, тошнота, боли в горле, повышение температуры и другие.