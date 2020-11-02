02 ноября 2020

Власти Екатеринбурга закрылись от гостей из-за коронавируса

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Общероссийский форум
Форум «Города России» должен был пройти в Екатеринбурга в пятый раз Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Оргкомитет общероссийского форума «Города России 2030: вызовы и действия», который должен был пройти в Екатеринбурге в ноябре, перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Очные мероприятия в рамках форума заменены онлайн-заседаниями.

Ожидается, что в обычном формате форум, на котором ожидали делегации из других регионов, пройдет во втором квартале 2021 года. «Организационный комитет в условиях ухудшения текущей эпидемиологической обстановки принял решение провести V общероссийский форум <…> во втором квартале 2021 года», — говорится в заявлении властей.

Форум «Города России» — третье крупное мероприятие в Екатеринбурге за последнее время, которое было отменено по причине распространения коронавируса. В сентябре был перенесен международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», на котором ждали президента РФ Владимира Путина. Кроме того, власти перенесли на весну 2021 года саммит «Спорт-Аккорд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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