Власти Екатеринбурга закрылись от гостей из-за коронавируса

Оргкомитет общероссийского форума «Города России 2030: вызовы и действия», который должен был пройти в Екатеринбурге в ноябре, перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Очные мероприятия в рамках форума заменены онлайн-заседаниями.
Ожидается, что в обычном формате форум, на котором ожидали делегации из других регионов, пройдет во втором квартале 2021 года. «Организационный комитет в условиях ухудшения текущей эпидемиологической обстановки принял решение провести V общероссийский форум <…> во втором квартале 2021 года», — говорится в заявлении властей.
Форум «Города России» — третье крупное мероприятие в Екатеринбурге за последнее время, которое было отменено по причине распространения коронавируса. В сентябре был перенесен международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», на котором ждали президента РФ Владимира Путина. Кроме того, власти перенесли на весну 2021 года саммит «Спорт-Аккорд».
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