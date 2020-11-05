Коронавирусом в Свердловской области чаще всего болеют люди в возрасте 50-64 лет, сообщил URA.RU главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. В этой возрастной группе количество активных больных составляет 60 человек на 100 тысяч населения, прирост за неделю составил 21%.
На втором месте по количеству заболевших возрастная группа 30—49 лет (53 человека на 100 тысяч населения), прирост к прошлой неделе 27%; на третьем месте возрастная группа 65+ (52 человека на 100 тысяч населения, рост на 18,5%).
Роспотребнадзор параллельно оценивает заболеваемость ОРВИ в регионе. За неделю количество заболевших увеличилось на 8%, чаще всего болеют люди старше 15 лет, в то же время школьники и дошкольники болеют все реже. «Это говорит о том, что первая волна ОРВИ, сентябрьская, потихонечку начинает снижаться, и это нас радует», — утверждает главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
Подписывайтесь на URA.RU в