Байден перехватил лидерство еще в одном штате США

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Актуальные результаты выборов выглядят так Фото: телеканал Fox News

Кандидат на пост президента США Джо Байден обгоняет нынешнего президента страны Дональда Трампа по количеству голосов еще в одном штате. Об этом стало известно после обработки 98% голосов жителей Пенсильвании.

«В штате Пенсильвания за Байдена проголосовало 49, 5% избирателей, а за Трампа — 49,4%», — следует из данных Fox News. Кандидат от демократов вырвался вперед на 5 594 голоса.

В США 3 ноября прошли выборы на пост президента страны. Основными кандидатами являются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. На данный момент Байден набрал 264 голосов, Трамп — 214. Для победы необходимо 270 голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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