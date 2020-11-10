10 ноября 2020

В Нижнем Тагиле возникла гигантская очередь из больных COVID. «Тут уже умерла пенсионерка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, анализы, люди в масках, кт
Пациенты часами сидят в очередях Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Нижнего Тагила жалуются на гигантские очереди, которые скапливаются в медучреждениях. О проблеме сообщила Полина Анкушина, отец которой около 14 часов ждал в очереди на КТ в городской клинической больнице № 1 Нижнего Тагила. В разговоре с URA.RU она напомнила, что в очереди в этой больнице ранее уже умерла пенсионерка.

«Люди в Нижнем Тагиле сидят в очереди на КТ с 7 утра до 9 вечера с температурой 39,5. Туда же скорой везут тех, кто вообще уже сидеть даже не может. В итоге им говорят просто: двустороннее воспаление легких. Ни процентов поражения легких не говорят, ничего, вообще не разговаривают ни с кем», — эмоционально рассказала девушка историю своего отца. По ее словам, в итоге отца все же госпитализировали.

Ранее еще более сложные испытания пришлось пережить маме Полины. «Человека после 12-часового ожидания результата КТ катали потом до часу ночи на ковидом автобусе. Мест нет нигде. А там, где в итоге нашли — просто не приняли. Потому, что документы никто не положил с результатами врачу, который сопровождал всех», — написала Полина. Получить комментарии в больнице не удалось — на звонок в приемной главврача никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских, уволенный в разгар эпидемии коронавируса, возглавил больницу №1 Нижнего Тагила. Павловских занял место отстраненного от должности Олега Николаева, которого обещали вернуть на должность после окончания внешнего управления, введенного в октябре после вспышки коронавируса в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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