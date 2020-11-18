Министр свердловского правительства заболел коронавирусом

Свердловский министр заболел коронавирусом, сообщили URA.RU два источника в правительстве. URA.RU не называет пол и имя министра, чтобы не нарушить нормы действующего законодательства. В ведомстве официально не комментируют эту информацию.
«У министра коронавирус, находится на самоизоляции», — утверждает источник агентства. Ранее чиновник отсутствовал на заседании заксобрания региона 17 ноября, на котором рассматривался бюджет, и пропустил заседание правительства 19 ноября.
Факт болезни чиновника официально не подтверждают и не опровергают. «Департамент информационной политики не комментирует состояние здоровья членов правительства. Как все граждане РФ, они имеют право на сохранение медицинской тайны», — сообщил URA.RU в департаменте информполитики региона. Министр не ответил на звонок журналиста.
Ранее коронавирусом заболели министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, глава Минпрома Сергей Пересторонин, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. По данным агентства, на самоизоляцию с подтвержденным тестом на COVID ушел экс-министр здравоохранения региона. Коронавирусом болел министр АПК региона Дмитрий Дегтярев. 22 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что спасти чиновника не удалось, Дегтярев скончался.
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