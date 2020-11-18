18 ноября 2020

Министр свердловского правительства заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, зал заседаний, правительство со, заседание правительства свердловской области
Коронавирус подтвержден у очередного министра свердловского правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский министр заболел коронавирусом, сообщили URA.RU два источника в правительстве. URA.RU не называет пол и имя министра, чтобы не нарушить нормы действующего законодательства. В ведомстве официально не комментируют эту информацию.

«У министра коронавирус, находится на самоизоляции», — утверждает источник агентства. Ранее чиновник отсутствовал на заседании заксобрания региона 17 ноября, на котором рассматривался бюджет, и пропустил заседание правительства 19 ноября.

Факт болезни чиновника официально не подтверждают и не опровергают. «Департамент информационной политики не комментирует состояние здоровья членов правительства. Как все граждане РФ, они имеют право на сохранение медицинской тайны», — сообщил URA.RU в департаменте информполитики региона. Министр не ответил на звонок журналиста.

Ранее коронавирусом заболели министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, глава Минпрома Сергей Пересторонин, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. По данным агентства, на самоизоляцию с подтвержденным тестом на COVID ушел экс-министр здравоохранения региона. Коронавирусом болел министр АПК региона Дмитрий Дегтярев. 22 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что спасти чиновника не удалось, Дегтярев скончался.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...